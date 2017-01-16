Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2012

  • Tyler

    Dark Shadows? Budget: $150 million(?) Gross: $240 million

    • BoxOfficeFlops

      Going into release, the budget numbers were between $80 million and $100 million for Dark Shadows (http://variety.com/2012/film/news/dark-shadows-sharp-enough-for-franchise-1118053697/ ) — it wasn’t until the film disappointed that the budget started to rise and rise before every site lists a $150m budget. Village Roadshow co-financed the pic and list it as an ‘underperformer’ in their annual 2012 investor report, but if the budget was indeed so expensive on top of a massive P&A spend, it would have really put a dent in their report.

  • Leo

    The Apparition. Budget: $17 million Gross: $9.6 million

    • BoxOfficeFlops

      added.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Cirque du Soleil: Worlds Away ($25m budget, $34.2m gross)
    – The Man With the Iron Fists ($15m budget, $19.7m gross)
    – Here Comes the Boom ($42m budget, $73.1m gross)
    – Trouble With the Curve ($60m budget, $49m gross)
    – ParaNorman ($60m budget, $107.1m gross)
    – The Campaign ($95m budget, $104.9m gross)
    – Savages ($45m budget, $83m gross)
    – Dark Shadows ($150m budget, $245.5m gross)
    – Safe ($30m budget, $40.3m gross)
    – Haywire ($23m budget, $33.4m gross)
    – Joyful Noise ($25m budget, $31.2m gross)