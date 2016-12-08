Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2007

2007 Box Office Flops







  • Leo

    What about Pathfinder?

    • BoxOfficeFlops

      Yea, it’s pretty much a dud. Though Box Office Mojo has the budget very inflated. Variety has the budget reports from Phoenix Pictures under $30m. And the budget floating around at the time of release was around $20m – likely after tax breaks. I didn’t do a write up on it because it also did well on video, but yes, the film is a flop, it’ll eventually be added. After 2003 is posted, there are additional titles that need to be added – including expensive straight to video turkeys. Lots and lots of more flops to come…

      • Chad

        What about Rush Hour 3? I heard somewhere it lost a bit of money.

        • BoxOfficeFlops

          It very well might have. It’s theatrical gross was a bit of a disappointment, but it did ok on video. But New Line foolishly gave away so much of the backend, that even if it did as well as the 2nd installment, it still would probably never make a nickel for the studio. Chris Tucker landed a $25 million payday + 25% of the gross. Chan got $15 million + 15% of the gross and the rat director got something like $5 million or 5% of the gross. It’s like the Men In Black series — even if sequels show growth, there are so many profit participants, that everyone will make money except for the financier.

  • JMovie lover

    What about The Heartbreak Kid remake? That bombed pretty bad

    • BoxOfficeFlops

      Bombed in the states, but did remarkably well for a comedy overseas. $127.7 million worldwide gross.

  • Keith Johnson

    How about that godawful Bratz movie? $26 million budget, $10 million domestic, $26.1 worldwide.

    • BoxOfficeFlops

      Here’s a summary of a trial between Bratz financier Crystal Sky and a company called VCL: https://www.pryorcashman.com/images/content/3/2/v2/32310/442.pdf
      Basically, VCL would offset some of the costs for Bratz as long as the budget was between $10m – $20m and Crystal Sky claimed the budget was “not less than $10 million.” They were sued, because this cheap piece of junk cost less than $10 million.