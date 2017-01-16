Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2013

  • Tyler

    What about Pacific Rim? Production Budget: $190 million, Marketing & Distribution: $175 million, Worldwide Gross: $411 million (including over $111 million from China). Doesn’t that make the list?

    • BoxOfficeFlops

      I would take that Hollywood Reporter marketing number with a serious grain of salt. Pacific Rim was a certainly a box office disappointment, but if Thomas Tull lost $100 million on the pic, it would be publicly known to his investors –just as his write downs on Blackhat and Seventh Son. That article was typical reactionary clickbate when a film opens to disappointing numbers stateside — it was written just as it opened in the US and weeks before most of its overseas rollout. Pacific Rim is the kind of underperformer that probably just about recouped its costs after worldwide homevid and cable sales.

  • Leo

    Don’t forget The Big Wedding! Budget: $35 million, Gross: $46 million.

    • BoxOfficeFlops

      added

  • John

    why isnt After Earth on the list?

    • BoxOfficeFlops

      It’s the kind of underperformer that probably just about broke even after ancillary. But thankfully Nepotism: The Movie isn’t getting a franchise.

  • John

    What about Ron Howard’s Rush? Or did that break even or at leas not bomb as bad as ITHOTS

    • BoxOfficeFlops

      It didn’t do well in the states, but it made a solid $71,283,215 overseas.

  • Grant

    “Parker” as well. Budget of $35 million, total was $48.5 million.

  • John

    Where’s The Counselor? Didn’t that flop hard

    • BoxOfficeFlops

      It tanked in the US, got a hateful D cinemascore, but made $71 million worldwide on a $25 million budget.

  • John

    What about The Internship?

    • BoxOfficeFlops

      added. More 2013 titles will be added over the next few weeks.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Walking With Dinosaurs ($80m budget, $126.5m gross)
    – Machete Kills ($20m budget, $15m gross)
    – Red 2 ($84m budget, $148.1m gross)
    – After Earth ($130m budget, $243.8m gross)
    – The Host ($40m budget, $63.3m gross)
    – Stand Up Guys ($15m budget, $5.1m gross)

    • BoxOfficeFlops

      I removed The Host. The gross budget was $44m and after a large tax credit it was closer to $30m.

      Machete Kills has already been posted.

      Missed Red 2. I’ll get to it.