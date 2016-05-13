Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2016

2016 Box Office Flops







  • I wonder when the movie “Allegiant” will be added. $29m opening weekend on a $110 million budget before marketing and distribution.

    • Tyler

      Of course, Lionsgate presold the foreign rights for $75 million or so; regardless, plus the P&A, that leaves them with around $80 million in costs. Add in home video, and Allegiant probably isn’t in as bad shape as you think, but still it’s not in good shape.

    • TG Brown

      First one in the series I couldn’t make it all the way through. They’re saying the next and final will be made for TV. Lol.

  • Eli U. Lamoreaux

    Get ready to add Hardcore Henry, now that it suffered the second biggest third weekend theater drop of all time and it looks more unlikely to recoup the acquisition and P&A costs domestically.

  • You should also add “The Huntsman: Winter’s War”. $115 million to make, before distribution.

    • BoxOfficeFlops

      It’s toast in the US. Lets see how the overseas numbers holdup with Civil War opening in most markets this weekend.

  • Bob Knee

    You should probably add Everybody Wants Some.

    • BoxOfficeFlops

      It’s just a cheap $10 million indie that Paramount did not do much with. Too bad they couldn’t even turn it into an art-house hit.

      • Bob Knee

        Midnight Special might need to be added too, even though it deserved better.

        • BoxOfficeFlops

          Added. It definitely deserved better.

  • twnick2014

    I’m surprised that “The Choice” isn’t on this list.

    • BoxOfficeFlops

      It cost a cheap $10 million and has made about $24 million.

  • kaydenpat

    “Zoolander 2” was such a huge disappointment. Nowhere near the caliber of the first movie, which was a classic comedy film. Some sequels should just never be made.

  • Tyler

    I’d begin looking at Alice Through the Looking Glass

    • BoxOfficeFlops

      Lets see how the overseas numbers turn out. $65 million for its first offshore frame, not bad numbers, even if it came in under expectations. It could hold strong until Finding Dory.

      • Tyler

        It’s been over a month since Alice’s come out – it’ll top out at $78 million stateside and overseas, it’s current markets (including Japan) will get it to $220 million with South Korea on the horizon. Even so, this has next-to-no shot at $250 million abroad.

        • BoxOfficeFlops

          It’s a dud. It’ll be posted soon.

  • GeeEsOh

    Also Ratchet & Clank, which grossed $12m on a $20m budget. I work at a cinema, and those theaters were EMPTY. I Saw The Light was a huge indie disaster too.

  • John

    Will Warcraft be added or is China going to save its ass

    • BoxOfficeFlops

      At this point its offshore numbers are strong — perhaps it will be front loaded, or not.

      • Tyler

        Warcraft’s going to end stateside at $47 million. Overseas, it’s hit all of its markets and is currently at $383.5 million. Best case at this point would be $450 million worldwide (with about $221 million from China) against a budget of $160 million plus a $110 million P&A.

  • Justworking247365

    HAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! XD My reaction to fanboys who are crying: https://www.youtube.com/watch?v=DyYiUsLwLG4

  • Eli U. Lamoreaux

    I think you can also add Clown as the numbers it pulled in this weekend were abysmal, even for a film playing in 100 theaters.

    • BoxOfficeFlops

      It’s just a no budget cheapie that the Weinstein’s unloaded on VOD and in 100 theaters that nobody showed up to. It also pulled in about $5 million or so overseas.

  • The GRIM!

    Tina Fey sucks! Her wear on the shirt sleeve leftist I hate America crap makes her shit bomb!

  • arizona65

    Add Independence Day: Resurgence and BFG to the list. This may be the worst Summer ever for movies.Not one movie has made me look forward to seeing.

    • BoxOfficeFlops

      Independence Day will be saved from its offshore numbers. It still has a handful of markets to open in, like Germany and France — but definitely a disappointment for a cash-in by name sequel.
      The BFG *might* do ok overseas. Too early to tell. The US numbers are terrible.

    • Rarely has there been a high-quality film this summer (i.e. Finding Dory, Conjuring 2). I hope the Autumn treats us better.

  • Gingy and The Crew

    saw bfg and indapendence day r. indapendence day 2 was good and was a fan service to the fans of the original who have waited 20 years for this. that said i almost walked out when i found out will smiths charater died testing a plane. fuck i mean the stripper dies a more heroic death then he did that being said it was a good movie had a few cheesy elements but was alright. now the bfg on the other hand has alot of heart and was a good movie i wouldnt mind taking my kids to over and over. i think the batman v superman movie ruined the boxoffice for every other movie

  • ShitAndrisSays

    Suicide Squad and Ghostbusters will be bombs, calling it right now.

    • And we won’t have to see Jai Courtney again.

    • CPofWC

      McCarthy’s in Ghostbusters right? Bomb all the way. She sucks in movies. The new Rosanne if you ask me. I’ll agree on Suicide Squad. I’ve seen nothing to make me think the movie will be anything, or even care about the characters at all.

      • Barry Dillerson

        Sorry fella here is Ghostbusters compared to actual bombs from 2016. It doesn’t even come close:

        http://www.the-numbers.com/movies/custom-comparisons-extended/Ghostbusters-(2016)/Gods-of-Egypt/Zoolander-2/BFG-The/Huntsman-Winters-War-The/Finest-Hours-The

        Oh, and it has only been out two weeks, so it will keep making money every single day as it still has almost 25 countries to open in.

        • ShitAndrisSays

          Stop spamming critical comments with this link, nobody likes a spammer.

        • ShitAndrisSays

          Haha, so about that link you kept posting everywhere…they’re officially calling it a flop, it needed to make 300 million to be a success and didn’t even make half of that back.

      • Sane in the Membrane

        True dat. Always got to have an obnoxious fat girl falling down. Their tryin to push Rebel Wilson too–both no-talent fatties

    • Millennium Falcon

      Ghostbusters?

      BIG MISTAKE in remaking that iconic 1980s movie, I must say… Although how it managed to rake in a 75% rating in RT is beyond me…

      • Trumps Wall

        Same people fat like mccarthy and dont know humor like that scary ass black ho. You know, the dude looks like a lady one.

        See a movie or pay the trailer park tent. Hmmm. See the movie!!@

        Derrrrrrr

    • Mitch Connor

      Ghostbusters deff but suicide squad?

    • freddie beltran

      I don’t know about Suicide Squad

    • Barry Dillerson

      Sorry dopes here is Ghostbusters compared to actual bombs from 2016. It doesn’t even come close:

      http://www.the-numbers.com/movies/custom-comparisons-extended/Ghostbusters-(2016)/Gods-of-Egypt/Zoolander-2/BFG-The/Huntsman-Winters-War-The/Finest-Hours-The

      Oh, and it has only been out two weeks, so it will keep making money every single day as it still has almost 25 countries to open in.

      • ShitAndrisSays

        “As of July 27, 2016, Ghostbusters has grossed $94.3 million in North America and $36.2 million in other territories for a worldwide total of $130.5 million, against a production budget of $144 million.”

        In other words, it *still* hasn’t even made it’s budget back. It only made $46 million dollars on it’s opening weekend, even though it’s a film from a beloved franchise. It’s literally the textbook definition of a flop, a film that has failed to make it’s budget back.

        • ToddSterns

          Um, ShitAndris, you know most movies are out for more than two weeks, right? So, take a look at it compared to real flops. It seems to have… Made its budget back. ” well the director said it needs to make this much… ! ” “oh but the marketing costs…!”

          Eventually you’ll wake up and have to realize the new Ghostbusters movie is just doing okay. Box office smash? Of course not. No flop either, though. But keep yelling “flop!” sillydude, if it makes you feel happy…

          • ShitAndrisSays

            This isn’t some no name franchise though, we’re talking about GHOSTBUSTERS here: if you went back in time and told someone that a new Ghostbusters film would fail to be a box office hit that made all of the money ever on it’s opening weekend, they wouldn’t believe you because of how huge and beloved this franchise is. Maybe it’s an indicator that people are *finally* tired of pointless remakes?

          • Buggy

            Wait so is it a pointless remake or a flop or what? It’s not on this flop list…

          • ShitAndrisSays

            It’s a summer blockbuster that failed to make even half of it’s budget back on the opening weekend, a summer blockbuster that’s a remake of what many consider to be one of the greatest comedies of all time: if that’s not the definition of a flop then I don’t know what is, frankly.

          • JesusXKOG

            “literally the textbook definition of a flop, a film that has failed to make it’s budget back”

            -so this statement becomes invalid like the day after you post it.

            “a summer blockbuster that failed to make even half of it’s budget back on the opening weekend, a summer blockbuster that’s a remake of what many consider to be one of the greatest comedies of all time”

            -oh so we are no longer using the textbook definition?

            Frankly, i think you DO know the textbook definition of a flop. You can’t be that dumb. There were 4 examples provided for comparison. Flops. Your definition seems VERY fluid, likely in order to fit your narrative. Guarantee you’ll never see the new Ghostbusters movie on this list.

          • ShitAndrisSays

            Yes, defend Sony’s mediocre bullshit by calling people out on alleged definition fluidity! Meanwhile, everyone else in the world gave it a unanimous resounding “meh” and has already forgotten about it, leaving your feverish attempts to rebuke things that ultimately don’t matter to be in vain because even *I* don’t even care that much about any of this. And all for what? A film that showed how sickeningly manipulative and desperate Sony could get by driving a narrative that painted this film as being some sort of damsel in distress that needed to be saved by hordes of angry commenters shouting “MISOGYNY!” in all-caps.

    • Jake Galardi Marko

      Couldnt be more wrong about Suicide Squad. Lol

    • ASB

      SS made 300 million domestically and you call it a bomb? Sheesh! ?

      • ShitAndrisSays

        Look at the date I posted the comment, it was a prediction: I was wrong about it being a financial bomb, but it did end up being a disjointed mess due to studio meddling (which is why I predicted it wouldn’t fare well).

  • CPofWC

    I watched most of Whiskey Tango Foxtrot (WTF, heh heh, get it) It’s essentially just Tina Fey halfway playing her Sara Palin character as she sort of stumbles through the plot, if you could call it that. You never get the impression she is acting in any of it.

    • i like puppies

      But she’s still hot

      • TG Brown

        For an old hag.

      • cedric

        Yep even with that barbwire scare across her face.

    • cedric

      Tina Fey hasn’t been funny in a minute.

  • Millennium Falcon

    No thanks to busy work and family life, I only managed to watch a grand total of FOUR MOVIES this year… But I was lucky that three of these viewings were for box office gems though (and coincidentally Disney movies too):
    – The Force Awakens (my second viewing, the first was in December)
    – Zootopia
    – Finding Dory

    With the fourth being the hilarious but rather so-so reviewed “Angry Birds Movie”! 🙂

  • Let’s get The BFG ready. $140 million to make before marketing costs. It clearly deserved better.

  • CynderFanForever

    Fortunately, Suicide Squad will do very well. As great as Man of Steel and BvS were, I won’t be surprised.

  • Lee

    Apparently Legend of Tarzan needs around 400 mil to break even… which it didn’t manage to achieve.

  • sad_boy22

    Ghostbusters definitely needs to be in this list–all politicial arguments aside, this movie will definitely not recover the combined costs of production + heavy marketing, plus it bombed in the movie critic and audience reviews. Word of mouth for this movie has been brutal and in its third week it was already being taken off more cinema screens than was expected for a movie that was designed to be a summer tentpole.

  • Paul Cunningham

    One word: Ghostbusters. Being fat does not make one funny. Being (amazing-in-this-day) old stereotype angry black subway working woman does not make one funny.Wearing yellow glasses, odd hairstyle and acting odd does not make one funny. Acting mousy, with red hair and nerdy does not make one funny. But that is GB in a nutshell and what it failingly tried to pass off as humor. Horrific movie.

  • sad_boy22

    After 4 weeks of box office data it is pretty safe to say that Ghostbusters is officially a flop. Due to the tremendous costs of production+marketing and the fact that the cinemas take 50% of ticket revenue that is made-the movie would have to gross about 500 million merely to break even for the studio, let alone make a profit. If this was a low budget movie it wouldnt be so bad, but this movie was supposed to be a tentpole and if you use the tentpole standard to measure it, it was a disappointment. Not to mention that theaters have already been bailing on it since weekend 3 with close to 50% of theaters already having taken it out of circulation. This movie has maybe 1 or 2 more weeks left at best domestically, and with China not in the international release schedule it is hard to see how this movie will make the studio any money. They will take a tax write off on the film. However so much ego has been involved in the making and marketing of this film that it wouldn’t surprise me to see the studio make a sequel even if it loses money, just for the sake of proving a point. After all, almost as a reflex, the studio already announced a sequel after the first weekend. The question remains–was that just hot air to anger the trolls or will the studio actually be willing to make a money losing sequel? They should just cut their losses and forget this movie ever happened, and Feig should be punished and never allowed to make another movie in for a major Hollywood studio ever again.

    • Matthew Lord

      Nailed it sad_boy22 ! Feig destroyed this franchise.

  • Eli U. Lamoreaux

    The odds of Ghostbusters bombing are becoming more likely if this article is any indication: http://www.hollywoodreporter.com/news/ghostbusters-heading-70m-loss-sequel-918515

  • Brian
  • Brian Duffee

    Surprised Warcraft isn’t on here. Despite it’s huge international box office, it still hasn’t broken even yet, and in order to break even it would need $450 mill and the movie so far has only grossed $433 mil. I would definitely consider that a flop.

  • Hassan Yameen

    Where is ”The BFG” which seems to be one of the biggest flops this year? And what about ”The Legend of Tarzan”? Did that film flop or did it do enough to avoid that label?

    • Tyler

      BFG will continue its international roll-out into January, so it has somewhat of a chance. Meanwhile, Tarzan cost $180 million to produce and Lord knows how much to market, but it’s already over $335 million worldwide and hasn’t quite ended its run yet – this isn’t a hit, though with ancillary media, WB should ultimately avoid a big flop.

      • Tyler

        Yeah. Sources suggest that BFG will lose up to $90 million, so it’s prospects ain’t looking good.

    • cedric

      Yep tarzan is a major flop.

  • sad_boy22

    Looks like Star Trek:Beyond will also need to be added to this list. The Abrams alternate reality Star Trek (aka Abramsverse) has been running out of steam since movie #2. It may be time to put it down and let Trek reinvent itself on tv.

    • BoxOfficeFlops

      Star Trek has a staggered rollout overseas. It has plenty of markets left to open in, including China.

      • sad_boy22

        hopefully the movie will make some money overseas. The domestic take has been tepid at best. the movie took a 56% dive in its second week and then another 50% or so in its third. Movie’s falling like a rock. Like you said–hopefully the overseas will prove to be the difference maker, however, traditionally the USA has been the hotbed of trek fandom, so if it bombs here im not sure that the foreign market will be able to right the ship.

      • Tyler

        Now, Star Trek has ended its run with $343 million worldwide ($65 million from China). Question is, did Paramount invest in enough of an ad spend to make this a flop?

  • Tyler

    I would begin gathering information on Ben-Hur (2016). $100 million production budget + P&A

    • BoxOfficeFlops

      All info gathered! Just waiting on offshore numbers.

      • Tyler

        Worldwide Opening Weekend: $22.05 million (est.) – $11.35 million domestic/$10.7 million abroad (23 markets)

  • Tyler

    Teenage Mutant Ninja Turtles 2? $135 million to produce plus how much to market? On track for $250-255 million worldwide.

  • Harry

    The new version of Pete’s Dragon starring Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Karl Urban, and Robert Redford was the best movie I saw this summer. I turned 60 this year, so back in 1977 when I turned 21, I had no desire to see the original when it was released that year. I liked the movie Star Trek:Beyond, but it was very disturbing to see because of Anton Yelchin’s accidental untimely death.

  • Tyler
    • BoxOfficeFlops

      Every time movies tank, clickbait articles decrying the the end of sequels and remakes pop up. Also Kubo was financed by the universal owned Focus and it barely rolled out overseas. The-numbers didn’t base any of that chart on how an impairment charge works. There is a life after theatrical in ancillary markets. And despite ticket sales being about even with last year’s summer, this one is somehow a disaster?

  • Eli U. Lamoreaux
    • BoxOfficeFlops

      Thanks for the link. That is one atrocious trailer too.

  • Arkha Resha Reydinatha

    Thanks I was really happy and very satisfied to see the movie through your Link

  • Sean McGinnis

    Does Storks count as a flop/disappointment yet? I know it’s only been two weeks since its release, but so far it’s only made $38,811,274 (Domestically) in a matter of ten days, with a $70 million dollar budget; The Angry Birds Movie, a film with a similar budget ($73 Million), made $66,422,800 (Domestically) in that same time frame.

    I’m only unsure because it hasn’t been released in all of the planned regions yet; some of the other major markets like Germany, Italy, France, Japan, and the UK don’t get the film between October 6th and November 3rd.

    • BoxOfficeFlops

      Definitely a disappointment and certainly franchise ending numbers. A bit too early yet to call it a money loser. Offshore *might* save it.

  • Jordan Newell White

    Birth of a Nation 2016 flopped this weekend, and no relation to the 1915 D.W. Griffith film of the same title, which is considered to be the first blockbuster ever made.

    • cedric

      Considered the 1st blockbuster and the most racist pile of crap to ever “graced” the screen.

    • Coolbean

      It did? how much did it make it’s first week?

      • Jordan Newell White

        Birth of a Nation 2016, largely due to a failed promotion and controversy surrounding it’s producer, director, and star Nate Parker, opened at #6 at the box office last week. Might show some legs but I can’t really say.

  • Kimber Jones

    Girl with all the gifts needs to be on the list

  • Histpoli Buff

    Add Star Trek Beyond to the list.

  • Jordan Newell White

    Max Steel will undoubtedly flop this weekend. Add that movie to the list.

    • BoxOfficeFlops

      Already added. Looks like a total turkey.

      • LynnLGBT

        Wow, I’m actually quite surprised by that. It has the makings of an hit movie. Super hero motivated, male lead, action, adventure, special effects…wow…didn’t see that one coming.

  • Jordan Newell White

    Add Birth of a Nation with Nate Parker. The movie is expected to get a $10 million writedown for Fox Searchlight.

    • BoxOfficeFlops

      It very well could lose FOX $10 million, but it hasn’t even seen a release outside of the states yet. The Hollywood Reporter has been specializing in clickbait articles — like their $70m-plus write-down for sony on Ghostbusters. In this article they say Birth Of A Nation will lose $10m — then a sentence later write ‘insiders’ say it will lose $7m — and then less than $5m — and then home video sales might equal the box office gross. The film is also still making the international festival rounds for exposure and FOX has not announced how big or limited the offshore rollout will be.

  • Slyfox1

    Mr. Church, with Eddie Murphy in a serious performance, seems to have tanked with a gross of less than $685,000 on an estimated budget (per IMDB) of $8 million. It appears to be down to 2 theaters now, so it’s unlikely to earn any more. Does that count as a flop?

    • BoxOfficeFlops

      It was a cheap indie with pocket change spent on marketing. Also a vod release. If they spent over $20 million on p&a like the comparatively priced Morgan, then that’s a money suck.

  • Grant

    With its Blu-ray release coming on Tuesday, how about Nine Lives?

    • BoxOfficeFlops

      Its worldwide total is at about $50m — going to hold off on this one until it opens in a few more markets. They usually say that directors and talent never set out to make a bad movie — but I’m not sure about Sonnenfeld and Spacey on this one.

  • LynnLGBT

    What about that one movie about the baby being lost at sea; over the light house or something like that?

    • BoxOfficeFlops

      The Light Between Oceans. Just giving it the benefit of the doubt that it *might* do ok business in the UK and a few European markets. Those release dates are this week through most of the month.

  • LynnLGBT

    In fact this list should be waaaaaaaaaaayyyyyy longer. About 15 to 25 movies were released per month this year, and only 1-5 of them per month made their money back. Why isn’t Kubo and Two Strings on this list? It was an good movie but was still an flop.

    • BoxOfficeFlops

      Waiting for Kubo to finish its overseas run.

  • Anita Hawkins

    Mr.. Church was a solid performance by all. I couldn’t stop watching it .If my cable provider would allow me to purchase movies I would have purchase this . I rented it four times. . This movie was under promoted and Eddie Murphy should get a nod in one of the award arenas.

  • Keith Johnson

    Would Ice Age: Collision Course count? Although it made a lot of money worldwide, it flopped in the US. Same for Independence Day: Resurgence Other animated bombs include Norm of the North and The Wild Life (that film literally just showed up out of nowhere).

    • BoxOfficeFlops

      Most movies, especially those are designed for the global market. The US is just one market (a big one), but those pics are no more a flop than the new Bridget Jones movie tanking in the US and seeing massive success in the UK and other territories. If a movie makes money, it doesn’t matter where that money came from.

  • Ambertrichs

    Ghostbusters lived up to its prerelease hype, it was terrible.

  • Keith Johnson

    Okay, here’s a movie that IS a flop: Ratchet and Clank (Budget: $20 million, box office, $8,821,329, no known foreign gross)

  • abskiee

    The 5th wave
    The forest
    The other side of the door

    • BoxOfficeFlops

      The 5th Wave – $38m budget — $110m gross
      The Forest played out like most cheap genre releases.
      No idea what the budget was on The Other Side Of The Door, though it was shot for cheap in India and dumped by Fox.

  • abskiee

    Star trek beyond
    Hail caesar
    31
    Allegiant
    Hush
    The neon demon
    Viral
    Cell
    Before i wake
    The darkness
    Friend request
    Cabin fever
    Little dead rooting hood
    Yoga hosers
    The young messiah
    Blood father
    Fifty shades of black
    Risen

    • BoxOfficeFlops

      Trying to add movies with budgets around $20+ million or if a low budget pic had a huge marketing spend and posted record low numbers (a movie like ‘Morgan’ for example). As atrocious as The Asylum movies usually are, they cost about two cents to make and Little Dead Rotting Hood is probably no different. Hail, Caesar! cost $22m and pulled in $63m. Yes, Allegiant was a dud and I’ll get it up soon!

  • William Mason

    ALL Resident Evil live action movies after the 1st one.

    • Stuart

      Actually no,the Resident Evil movies usually make a decent amount worldwide in the Box Office and don’t cost that much to produce (Always around 40-60 million budget).

      • Stuart

        In fact,the Resident Evil movie with the lowest Box Office was actually the first one! (102 millions worldwide for an 33 million budget,still a really good amount)

  • Rollins

    The Divergent Series: Allegiant was also a failure. Why not listed?

  • John

    Its still too early but keep your eye on Allied with its $85 million budget

  • Rollins

    Nocturnal Animals:

    Budget $22.5 million
    Box office $8.8 million

    • BoxOfficeFlops

      It is scheduled to go wide next week.

  • CalRib

    I was hoping Assassin’s Creed would be the one to make video game movies legit, like Spider-Man did for superhero movies. Budget between $150-200 million… and it’s competing with Rogue One. idk.

    • Sean McGinnis

      It’s also up against Sing and Passengers for its opening weekend, and I bet Moana will still have some competitive force in the box office.

      Regardless if it’s good or well-promoted, it’s probably doomed to fail, financially.

  • Rollins

    Queen of Katwe:

    Budget $15 million
    Box office $9.8 million

    —————————
    Shut In:

    Budget $10 million
    Box office $7.9 million

  • Dan in SC

    Why is Miss Sloane not on this list? That was a total box office bomb.

    ——————————————————–
    “Miss Sloane” was shown in 1,648 locations over the weekend but only managed to earn a paltry $1.9 million in ticket sales.

    The film was only projected to net roughly $5 million at the box
    office, reports Deadline, yet a poor first weekend sets it well behind
    the goal of recouping the $13 million production cost

    Read more: http://dailycaller.com/2016/12/13/box-office-disaster-no-one-expected-jessica-chastains-gun-control-movie-to-flop-this-hard-video/#ixzz4TapPWobP

    • BoxOfficeFlops

      “Box Office Disaster — No One Expected Jessica Chastain’s Gun Control Movie To Flop This Hard”
      Pure hyperbole. That article is from a conservative rag, ripping into what is supposed to be a not very good liberal leaning movie. Box office disaster at $13 million? No One Expected Jessica Chastain’s Gun Control Movie To Flop This Hard? Who expected it to be a smash with minimal advertising, an actress who does not put butts in seats and mixed reviews?

      Its the same kind of gutter journalism that outlets like msnbc would use on a dud like Michael Bay’s Benghazi movie. Slander the movie’s politics as the reason why it died at the box office and ignore all other complexities of distribution, advertising, competition in the marketplace, etc. EuropaCorp certainly doesn’t have their shit together when it comes to distributing in the states. Why they expanded this wide after two weeks, BEFORE the Golden Globes were announced, was its death knell. It’s the kind of limited commercial project that lives or dies based on the awards it picks up and even with accolades for Chastain, it will never have broad crossover appeal. Miss Sloan needed to be carefully expanded in markets that would be receptive to it, not dumped into multiplexes with little awareness.

      Yes, it did poorly in the US, but its cheap and hasn’t even began its overseas rollout. If she happens to land an Oscar nom, it could give the film offshore recognition.

      • Dan in SC

        I’m really confused by your response here. You listed “13 Hours” as a flop on this website, and yet it made over $69M with a budget of $50M. Yet Miss Sloane has only made $3.4M with a budget of $13M. Just because it had a small production budget does not make it immune from being a flop if it can’t even recover half of what it costs to make it.

        You seem to be very defensive about this move for some reason. I seriously doubt folks overseas are going to be jazzed about seeing some anti-2A movie that is set here in America. Maybe I’m wrong, but I would be shocked if this movie is able to break even.

        And you can make excuses about why the movie flopped, but whatever the reasons, a flop is a flop.

        • BoxOfficeFlops

          13 Hours was a disaster for Paramount. Along with the $50m budget, they spent over $40m on P&A just in the states and tens of millions more overseas. It hurt Viacom, along with Zoolander 2 and Whiskey Tango Foxtrot.

          I am not defensive about Miss Sloan at all. In fact, like most paying auds, I have no desire to watch it since there are far better pictures in release. I haven’t included it for the same reason I didn’t include EuropaCorp’s Shut In. Both are low budget and both had penny pinching P&A spends. Just as I wouldn’t include similarly budgeted faith based pictures that get a modest wide release, with a few million set aside for publicity — or the same with Blumehouse horror films. Miss Sloan seems to be playing about as poorly as ‘Truth’ did last year. Another mediocre low budget movie with some solid performances that people on both sides of the political aisle ignored. It’s just an indie, which I try to leave off this site — if it broke worst opening records like Jem And The Holograms, then I would include it.