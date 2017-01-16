Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2003

  • Leo

    There’s also The Human Stain (Budget: $30m, Gross: $24.8 million).

  • Tyler

    Hulk? P&A: $210 million, Total Gross: $237 million

  • Grant

    While this section gets updated alphabetically, can you include Runaway Jury to the list?

    • BoxOfficeFlops

      added.

  • John

    Paycheck? That movie killed John Woo’s career in Hollywood

    • BoxOfficeFlops

      added.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Master and Commander: The Far Side of the World ($150m budget, $212m gross)
    – Radio ($35m budget, $53.3m gross)
    – Secondhand Lions ($30m budget, $47.9m gross)
    – The Fighting Temptations ($30m budget, $32.8m gross)
    – Matchstick Men ($62m budget, $65.6m gross)
    – Seabuscuit ($87m budget, $148.3m gross)
    – Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life ($95m budget, $156.5m gross)
    – Piglet’s Big Movie ($46m budget, $62.9m gross)
    – Kangaroo Jack ($60m budget, $88.9m gross)
    – National Security ($46m budget, $50.1m gross)