Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2004

2004 Box Office Flops







  • Leo

    Paparazzi. The budget was $20 million; total was $16.8 million.

    • BoxOfficeFlops

      Added.

  • RTA

    “House of D” isn’t on here? I thought it would be.

    • BoxOfficeFlops

      It’s an inexpensive indie that cost less than $7 million.

      • RTA

        Fair enough. So even though it flopped it didn’t flop big enough. 🙂 Just heard about the movie recently myself and saw the reviews etc..

        • BoxOfficeFlops

          Terrible reviews indeed. The trailer looks like a parody of coming of age films.

  • John

    Never Die Alone, Two Brothers and Wimbeldon should be on the list.

    • BoxOfficeFlops

      added Wimbledon. I will look back into Two Brothers, if I remember correctly I had trouble sifting through French reports about financing. But my memory is hazy. Never Die Alone is a very cheap throwaway film.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – In Good Company ($46m budget, $61.3m gross)
    – Fat Albert ($45m budget, $48.6m gross)
    – A Series of Unfortunate Events ($140m budget, $209.1m gross)
    – Christmas With the Kranks ($60m budget, $96.6m gross)
    – I Heart Huckabees ($20m budget, $20.1m gross)
    – Yu-Gi-Oh! The Movie ($20m budget, $29.2m gross)
    – King Arthur ($120m budget, $203.6m gross)
    – Two Brothers ($72m budget, $62.2m gross)
    – The Punisher ($33m budget, $54.7m gross)
    – Walking Tall ($46m budget, $57.2m gross)