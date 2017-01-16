Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2005

2005 Box Office Flops







  • Leo

    There’s also Kingdom of Heaven from that year. Budget was $130 million and it made about $212 million worldwide, but the domestic gross for this was only $47 million.

    • BoxOfficeFlops

      The reported budget on Kingdom of Heaven ranges from about $135m down to $110m, which is likely the case after tax breaks. Fox had overseas investors put up $45m of the budget and the film did perform well overseas and yes, it did tank in the US. It’s gross was definitely a disappointment, but it was designed for the global market and performed well on home video everywhere. It recouped its costs pretty quickly.

  • Grant

    Are you going to update Unleashed by including it on their section?

    • BoxOfficeFlops

      finally posted

  • Leo

    Bee Season (Budget: $14 million, Gross: $6.8 million).

  • JMovie lover

    Dark Water?

    • BoxOfficeFlops

      Dark Water was definitely a disappointment, but I did not include it because I have not found any info on the budget. The $30 million budget on imdb could have been posted by anyone and none of the trades were informed by Disney either. The $60 million budget posted on the-numbers.com just seems ridiculous. Bill Mechanic’s Pandemonium production shingle financed the movie and it was the first of what was to be 15 – 20 movies distributed by Disney. No other movies were made after Dark Water.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Yours, Mine & Ours ($45m budget, $72m gross)
    – Just Friends ($46m budget, $50.9m gross)
    – Dreamer ($32m budget, $38.7m gross)
    – Kids in America ($750,000 budget, $537,667 gross)
    – The Greatest Game Ever Played ($25m budget, $15.4m gross)
    – Dark Water ($30m budget, $49.5m gross)
    – The Adventures of Sharkboy and Lavagirl ($50m budget, $69.4m gross)
    – Kicking and Screaming ($45m budget, $56.1m gross)
    – Kingdom of Heaven ($130m budget, $211.7m gross)
    – Beauty Shop ($25m budget, $37.2m gross)
    – Ice Princess ($25m budget, $27.6m gross)
    – Assault On Precinct 13 ($30m budget, $35.3m gross)