Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

Home » Yearly Breakdowns » 2006

2006

2006 Box Office Flops







  • Leo

    The Guardian – Budget: $70m, Gross: $55m (domestic), $95m (worldwide).

    • BoxOfficeFlops

      The Guardian is one of the few films I can’t find any info on the budget during pre-production or at the time of release. There’s nothing from Disney or Beacon in any press release or anything from the trades. After the film did mediocre business at best, the $70m pricetag appeared online. I’ve also seen $80m and $90m thrown around, but it if were that high Disney would have listed the film as a major loss in their financial investor reports. I skipped it because it made about $55m in DVD sales in a few weeks.

  • Leo

    Mozart and the Whale. Budget was $12 million, total gross was $84,447!

    • BoxOfficeFlops

      That’s pretty low budget and it didn’t really get a theatrical release, so no money was spent on P&A. Millennium Films made a deal to fund a few indie pics from producer Lati Grobman for under $15 million. They all were basically festival products that went straight to video in most of the world.

  • John

    Firewall?

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Charlotte’s Web ($85m budget, $144.9m gross)
    – Blood Diamond ($100m budget, $171.4m gross)
    – The Nativity Story ($35m budget, $46.4m gross)
    – One Night With the King ($20m budget, $13.7m gross)
    – The Guardian ($70m budget, $95m gross)
    – Hollywoodland ($28m budget, $16.8m gross)
    – Pulse ($20.5m budget, $29.9m gross)
    – RV ($50m budget, $87.5m gross)
    – ATL ($20m budget, $21.2m gross)
    – The Shaggy Dog ($50m budget, $87.1m gross)
    – Firewall ($50m budget, $82.8m gross)
    – Something New ($20m budget, $11.5m gross)
    – Glory Road ($30m budget, $42.9m gross)
    – Tristan & Isolde ($46m budget, $28m gross)