Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2002

2002 Box Office Flops







  • Leo

    There is also Queen of the Damned,The Country Bears and The Sweetest Thing.

    • BoxOfficeFlops

      Don’t go by the mojo budget for The Country Bears, it was low budget cheapie, meant to clean up on home video. 2002 was a different time — the home video market was still very lucrative and movies like Slackers (sony) was given a wide release basically as marketing for vhs/dvd, where it would clean up. Queen Of The Damned went into production with $32 million budget and was going to be dumped straight to video in 2001 – so I wouldn’t be surprised if WB cut its VFX/post budget and it cost far less — that flick looks cheap. Its theatrical gross was mediocre, but it didn’t make Roadshow’s financial reports as a writedown. The Sweetest Thing was a flop. It did clean up on video and never made Sony’s investor reports as a loss, but I’ll see if I can dig up some more stuff on it.

  • Grant

    All the Queen’s Men. Budget: $15 million, Gross: $23,662!

  • John

    I would also add High Crimes, Deuces Wild, Simone, Emeror’s Club and White Oleander.

  • Keith Johnson

    Would the Powerpuff Girls Movie count? Budget: $11 million, domestic gross: $11,412,414.

    • Roman Reigns Owns The IWC

      Yes, that movie is the reason why Cartoon Network hasn’t made another movie. The Hey Arnold movie also bombed the same summer.