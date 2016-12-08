Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2008

2008 Box Office Flops







  • Histpoli Buff

    Add The Incredible Hulk which was released that year 2008, because it had a $150 million budget and grossed $263 million worldwide, which would count as a flop.

  • Leo

    Ghost Town.

    • BoxOfficeFlops

      added.