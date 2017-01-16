Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2010

  • Grant

    Love Ranch. Budget, $25 million. Gross, $146,149.

    • BoxOfficeFlops

      Added.

  • Tyler

    The A-Team?

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Country Strong ($15m budget, $20.5m gross)
    – Unstoppable ($100m budget, $167.8m gross)
    – For Colored Girls ($21m budget, $37.7m gross)
    – Lottery Ticket ($17m budget, $24.7m gross)
    – The Other Guys ($100m budget, $170.4m gross)
    – Dinner for Schmucks ($69m budget, $86.9m gross)
    – The A-Team ($110m budget, $177.2m gross)
    – Marmaduke ($50m budget, $83.8m gross)
    – Robin Hood ($200m budget, $321.7m gross)
    – Oceans ($80m budget, $82.7m gross)
    – The Ghost Writer ($45m budget, $60.2m gross)
    – When in Rome ($55m budget, $43m gross)
    – Youth in Revolt ($18m budget, $19.7m gross)