Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2015

  • Leo

    You missed The Gunman because that film flopped earlier this year too. Budget was $40 million, total gross was only about $11 million.

    • Thanks for the reminder! I was going to wait until its overseas run finished before doing a write-up, but it came and went so quickly that I wouldn’t have even noticed it until its home video release.

  • Leo

    Leading up to its release on Blu-ray on July 28, there’s also The Water Diviner. Budget: $22.5 million. Gross is $15 million worldwide.

    • BoxOfficeFlops

      Box Office Mojo and the other numbers sites have incomplete data on The Water Diviner. Mojo has the total foreign gross as $11.3m and yet lists the successful Australia gross as $12.2m. Of the posted numbers, the film pulled in about $30m and it did receive a theatrical release in almost every market, despite the numbers not being posted. I don’t know what the final worldwide numbers are, but its well over $30m.

  • Tyler

    Make sure to include In the Heart of the Sea.

    • BoxOfficeFlops

      It’s on the front page

  • Tyler

    You probably should get Point Break (2015) ready – $105 million production budget + marketing costs

    • BoxOfficeFlops

      It’s definitely toast in the US. It’s overseas rollout goes through the end of Feb. Lets see how it does.

      • Tyler

        Well, Point Break has now ended its domestic run with around $28 million. Add in around $100 million overseas…I think it’s time that this unnecessary remake places on this list.

        • BoxOfficeFlops

          I think you are right! I’ll get it posted soon.

  • You should also get Joy ready. $60 million production budget plus marketing costs.

  • John

    What about Will Smith’s films this year? Especiallly Concussion

    • BoxOfficeFlops

      Concussion has its overseas rollout through April. Just waiting for its final cume. Focus made $160m on a $50m budget.

  • Leo

    I think you can add Steve Jobs right about now.

    • BoxOfficeFlops

      added

  • Has anyone added “Terminator: Genisys” to the list?? It cost $155 million to make, and another $100 million to release.

    • Tyler

      It still made $440 million worldwide – not exactly a flop, but a pretty big disappointment nonetheless.

  • Grant

    By the Sea and Scouts Guide to the Zombie Apocalypse.