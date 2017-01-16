Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2014

  • John

    Where are Sex Tape, The Interview and Hercules?

    • BoxOfficeFlops

      Sex Tape was a piece of garbage, but it grossed $126m. Hercules grossed a healthy enough $245m. The Interview, well, we know what happened with the theatrical release, but the VOD sales/online sales exceeded $50m.

  • Leo

    A Walk Among the Tombstones and/or Get on Up?

    • BoxOfficeFlops

      added Get On Up. Going through all 2014 titles over the next few weeks.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – Foxcatcher ($20m budget, $13.6m gross)
    – Exodus: Gods and Kings ($140m budget, $268.2m gross)
    – The Boxtrolls ($60m budget, $109.3m gross)