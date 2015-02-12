Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2009

  • Leo

    Aliens in the Attic. Budget: $45 million, Gross: $57.9 million.

    • BoxOfficeFlops

      Added.

  • JMovie lover

    Was Invictus a flop or did overseas save it? I know it did poorly in the States