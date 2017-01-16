Box Office Flops

A Database Of Films That Failed At The Box Office.

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2011

2011 Box Office Flops







  • Leo

    The Eagle. Budget of $25 million, total: $36 million.

    • BoxOfficeFlops

      added. And more titles will be added after 2001 is finished.

  • Dylan W

    More movies to add:
    – The Sitter ($25m budget, $34.9m gross)
    – Arthur Christmas ($100m budget, $147.4m gross)
    – Colombiana ($40m budget, $61m gross)
    – Something Borrowed ($35m budget, $60.2m gross)
    – Dylan Dog: Dead of Night ($20m budget, $4.6m gross)
    – Rango ($135m budget, $245.7m gross)
    – The Green Hornet ($120m budget, $227.8m gross)