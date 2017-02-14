Box Office Flops

Every Movie That Failed At The Box Office from 2000 to the present.

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2002

2002 Box Office Flops







  • Leo

    There is also Queen of the Damned,The Country Bears and The Sweetest Thing.

    • BoxOfficeFlops

      Don’t go by the mojo budget for The Country Bears, it was low budget cheapie, meant to clean up on home video. 2002 was a different time — the home video market was still very lucrative and movies like Slackers (sony) was given a wide release basically as marketing for vhs/dvd, where it would clean up. Queen Of The Damned went into production with $32 million budget and was going to be dumped straight to video in 2001 – so I wouldn’t be surprised if WB cut its VFX/post budget and it cost far less — that flick looks cheap. Its theatrical gross was mediocre, but it didn’t make Roadshow’s financial reports as a writedown. The Sweetest Thing was a flop. It did clean up on video and never made Sony’s investor reports as a loss, but I’ll see if I can dig up some more stuff on it.

  • Grant

    All the Queen’s Men. Budget: $15 million, Gross: $23,662!

  • John

    I would also add High Crimes, Deuces Wild, Simone, Emeror’s Club and White Oleander.

  • Keith Johnson

    Would the Powerpuff Girls Movie count? Budget: $11 million, domestic gross: $11,412,414.

    • Roman Reigns Owns The IWC

      Yes, that movie is the reason why Cartoon Network hasn’t made another movie. The Hey Arnold movie also bombed the same summer.

      • Keith Johnson

        I know, though Hey Arnold’s budget is only listed at $3-4 million (which I find hard to believe, considering it had Jennifer Jason Leigh and Christopher Lloyd; I’m not sure how wages work, but I imagine they were expensive back then).

        As for CN not doing any other movies, whatever happened to the Adventure Time movie? There hasn’t been any news about it since it was announced.

        • Roman Reigns Owns The IWC

          Adventure Time is ending soon, it was announced the show was canceled.

          • Keith Johnson

            I know that, but the movie still disappeared. Maybe it was cancelled along with the show?

          • Roman Reigns Owns The IWC

            I would imagine so, fans just assumed that.

  • Leo

    How about The Salton Sea?

  • Mike Smith

    How about telling about “Hey Arnold!: The Movie” (It’s the one where he saves the neighborhood and not to be confused with the upcoming Nickelodeon TV-movie “Hey Arnold!: The Jungle Movie”-which was supposed to be the big screen one)!!!